Американский бренд представил гибридные смарт-часы (фото)

Компания Fossil (США) представила новую модель гибридных часов HR, в которых есть и физические стрелки и экран, присущий смарт-часам.

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Fossil Hybrid HR за $195 предназначены для тех, кому не нужны полнофункциональные «умные» часы. Но которые не против расширенного функционала – отображение активности, измерение пульса и т. д., пишет Gizmodo.

Кроме того, цифровой экран способен отображать поступление текстовых сообщений, электронных писем, уведомлений из социальных сетей и мобильных приложений.

Согласно заверениям производителя, на одной зарядке такие часы способны проработать две недели. Устройство можно зарядить от нуля до 100% за 60 минут.

Гибридные часы от Fossil способны взаимодействовать с другими устройствами на платформе Android или iOS. Для подключения используется технология Bluetooth.