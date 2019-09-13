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Китайская компания Lenovo представила новые смарт-часы (фото)

Китайская компания Lenovo представила новые смарт-часы (фото)

Компания Lenovo выпустила новые бюджетные “умные” часы под названием Carme (HW25P).

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Гаджет будет доступен в черном и зеленом цветах через Flipkart и Chroma. Имеется носимый спортивный 1,3-дюймовый цветной IPS-дисплей и Bluetooth 4.2. Он также оснащен изогнутым стеклом 2.5D, сертификацией IP68 и аккумулятором 200 мАч.

Lenovo Carme предлагает 24-часовой монитор сердечного ритма с отслеживанием сна и активности. Также имеется восемь спортивных режимов, которые включают в себя прыжки, бадминтон, баскетбол, футбол, плавание, ходьбу, бег и езду на велосипеде.

Гаджет также предлагает прогноз погоды, поиск по телефону, будильник, секундомер, а также уведомления для электронных писем, текстов, звонков и приложений в социальных сетях. Lenovo Carme совместим с устройствами с Android 5.0 и выше, а также iOS 9.0 и выше.

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