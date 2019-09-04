Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна

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10 сентября компания Apple вместе с другими своими разработками представит новую функцию Apple Watch, которая имеет кодовое обозначение «Burrito» и станет современным трекером сна.
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Во время сна смарт-часы, надетые на запястье, должны отслеживать качество сна с помощью нескольких датчиков, включая гироскоп, сенсор ЧСС (частота сердечных сокращений – ред.) и микрофон.
Данные о своем сне пользователь сможет найти в приложении «Здоровье» и новом приложении «Сон» для Apple Watch.
Кроме того обновленные умные часы будут иметь функцию отмены будильника: если часы отметят полное пробуждение пользователя, звуковой сигнал в назначенное время будет отключен, или при соответствующих настройках заменен на вибрацию.
Apple также учла тот факт, что люди в основном заряжают смарт-часы именно ночью, поэтому в watchOS появится функция напоминания о своевременной зарядке в течение дня.
Кроме того, часы научатся автоматически включать режим «Не беспокоить», когда пользователь засыпает. Этот режим будет действовать только в ночное время.
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