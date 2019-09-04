0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 27 0

Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна

Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна

10 сентября компания Apple вместе с другими своими разработками представит новую функцию Apple Watch, которая имеет кодовое обозначение «Burrito» и станет современным трекером сна.

Читайте также: Apple может значительно пострадать от торговой войны США с Китаем

Во время сна смарт-часы, надетые на запястье, должны отслеживать качество сна с помощью нескольких датчиков, включая гироскоп, сенсор ЧСС (частота сердечных сокращений – ред.) и микрофон.

Данные о своем сне пользователь сможет найти в приложении «Здоровье» и новом приложении «Сон» для Apple Watch.

Кроме того обновленные умные часы будут иметь функцию отмены будильника: если часы отметят полное пробуждение пользователя, звуковой сигнал в назначенное время будет отключен, или при соответствующих настройках заменен на вибрацию.

Apple также учла тот факт, что люди в основном заряжают смарт-часы именно ночью, поэтому в watchOS появится функция напоминания о своевременной зарядке в течение дня.

Кроме того, часы научатся автоматически включать режим «Не беспокоить», когда пользователь засыпает. Этот режим будет действовать только в ночное время.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.