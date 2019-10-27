Подписание торговой сделки между США и Китаем могут отложить

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Подписание первой фазы торгового соглашения между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином могут отложить до декабря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
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Сообщается, что встреча между лидерами США и Китая, на которой будет заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом не исключают того, что сделка вовсе не будет заключена.
“Все еще возможно, что соглашение “первой фазы”, нацеленное на прекращение разрушительной торговой войны, не будет достигнуто, но сделка была более вероятной, чем нет”, – говорится в сообщении.
Ожидается, что “первая фаза” сделки между США и Китаем будет включать в себя обязательство США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около 156 миллиардов долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.
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