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Подписание торговой сделки между США и Китаем могут отложить

Подписание торговой сделки между США и Китаем могут отложить

Подписание первой фазы торгового соглашения между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином могут отложить до декабря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

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Сообщается, что встреча между лидерами США и Китая, на которой будет заключена часть торгового соглашения, может пройти в Швеции или Швейцарии. При этом не исключают того, что сделка вовсе не будет заключена.

“Все еще возможно, что соглашение “первой фазы”, ​​нацеленное на прекращение разрушительной торговой войны, не будет достигнуто, но сделка была более вероятной, чем нет”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что “первая фаза” сделки между США и Китаем будет включать в себя обязательство США отказаться от тарифов, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около 156 миллиардов долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

По материалам РБК-Украина
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