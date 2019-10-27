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США и Китай подпишут 60% торговой сделки

США и Китай подпишут 60% торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Китай подпишут первую фазу торгового соглашения, что составит около 60% от общей сделки.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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По словам президента США, в скором времени будет объявлено место, где состоится подписание соглашения, после того как саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором планировалось заключение сделки, был отменен из-за протестов в Чили.

“Китай и США работают над выбором нового места для подписания первой фазы торгового соглашения, около 60% от общей сделки, после того как АТЭС в Чили был отменен из-за не имеющих к этому отношения обстоятельств. Новое место вскоре будет объявлено. Президент Си (Китая – ред.) и президент Трамп поставят свои подписи”, – написал президент США.

По материалам РБК-Украина
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