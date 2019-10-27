США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"

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США будут препятствовать строительству газопровода “Северный поток-2”.
Об этом заявил Джон Салливан, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность посла в России.
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“Нашей первостепенной задачей является противодействие “Северному потоку-2”. Это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для осуществления контроля. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит России огромный рычаг давления”, – сказал Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтон таким образом хочет помочь Киеву, чтобы газ продолжил поступать в Европу через Украину.
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