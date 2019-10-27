0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 79 0

Криптовалютная биржа Binance заходит в Украину

Криптовалютная биржа Binance заходит в Украину

Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance сегодня официально объявила о том, что собирается сотрудничать с украинскими властями.

Читайте также: Telegram отложил запуск криптовалюты на полгода из-за запрета в США

Компания также планирует открыть в Украине офис до конца года. Сегодня это сотрудничество обсуждали на круглом столе «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?», организованном Институтом Горшенина.

6 ноября представители компании и украинского Министерства цифровой трансформации подписали договор о намерениях (memorandum of understanding). Таким образом, компания пообещала помочь установить легальный статус виртуальных активов и криптовалют в стране.

В рамках договора министерство и представители компании создадут рабочую группу, чтобы разработать стратегию внедрения блокчейн-технологий и создания новых виртуальных активов/криптовалют в Украине.

По словам министра Михаила Федорова, подписание договора означает открытие украинского рынка для работы этой биржи.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.