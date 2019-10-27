Криптовалютная биржа Binance заходит в Украину

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Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance сегодня официально объявила о том, что собирается сотрудничать с украинскими властями.
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Компания также планирует открыть в Украине офис до конца года. Сегодня это сотрудничество обсуждали на круглом столе «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?», организованном Институтом Горшенина.
6 ноября представители компании и украинского Министерства цифровой трансформации подписали договор о намерениях (memorandum of understanding). Таким образом, компания пообещала помочь установить легальный статус виртуальных активов и криптовалют в стране.
В рамках договора министерство и представители компании создадут рабочую группу, чтобы разработать стратегию внедрения блокчейн-технологий и создания новых виртуальных активов/криптовалют в Украине.
По словам министра Михаила Федорова, подписание договора означает открытие украинского рынка для работы этой биржи.
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