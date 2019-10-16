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Telegram отложил запуск криптовалюты на полгода из-за запрета в США

Telegram отложил запуск криптовалюты на полгода из-за запрета в США

Telegram Group вынуждена отложить запуск своей криптовалюты (токенов) из-за временного запрета на их продажу в США, введенного после подачи иска в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.

Компания Павла Дурова привлекла $1,7 млрд в рамках первичного размещения токенов (ICO) в начале 2018 года на создание криптовалюты Gram и соответствующей блокчейн-инфраструктуры.

Telegram обещала инвесторам предоставить им доступ к токенам не позднее 31 октября, однако SEC на прошлой неделе потребовала в суде приостановить ICO, заявив, что криптовалюта Gram по сути является ценной бумагой, не зарегистрированной должным образом.

В случае, если инвесторы не согласятся отложить запуск токенов до 30 апреля, действующие соглашения с ними будут прекращены, и Telegram возместит им в общей сложности порядка $1,3 млрд, говорится в письме создателя Telegram Павла Дурова инвесторам, пишет Bloomberg.

В письме отмечается, что компания работает над тем, чтобы устранить опасения SEC.

Ранее в октябре директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян заявила, что иск регулятора направлен на то, чтобы» не позволить Telegram наводнить американские рынки цифровыми токенами, которые, по нашей оценке, были размещены незаконно».

По ее словам, ответчики не раскрыли инвесторам информацию о бизнесе Telegram, финансовом положении, факторах риска компании, как того требует законодательство о ценных бумагах.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты не имеют права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как криптовалюту или цифровой токен.

Telegram же хотел получить преимущества публичного размещения, не соблюдая требования о раскрытия информации, призванные защитить инвесторов, заявила SEC.

Иск, поданный SEC, помимо приостановки ICO, предполагает штрафные санкции в отношении Telegram.

В ICO Telegram участвовали многие крупные предприниматели, включая Романа Абрамовича, основателя Qiwi Сергея Солонина, экс-совладельца «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, сооснователя инвесткомпании DST Юрия Мильнера.

По материалам Финансовый клуб
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