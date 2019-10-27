На утепление домов выделили 1,2 млрд гривен

Кабинет министров Украины выделил 1,2 млрд гривен для термомодернизации домов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания в среду, 6 ноября.

Средства позволят внедрить более 2 тысяч проектов по термомодернизации многоквартирных домов

“Сегодня, 6 ноября, Кабинет министров Украины на своем заседании выделил 1,2 млрд грн, которые позволят внедрить более 2041 проекта по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери на тепловую энергию от 20% до 50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации”, – говорится в сообщении.