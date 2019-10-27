LG подала в суд на китайского производителя электроники Hisense

Южнокорейский техногигант LG Electronics подал в суд на китайского производителя потребительской электроники Hisense, обвинив его в нарушении патентов при разработке телевизоров.

Об этом сообщает DailyComm.

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LG направила иск к конкуренту в суд центрального округа Калифорнии. В своем заявлении LG указывает на нарушение четырех патентов и требует компенсацию. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Один из патентов, по которому LG предъявила претензии, имеет отношение к LED-технологии, которая используется для стабильного выведения светодиодной подсветки на жидкокристаллическую панель.

Второй патент связан с технологией пользовательского интерфейса, которая помогает распознавать сторонние устройства, такие как DVD-плееры или компьютеры, когда они подключены к телевизору. Третий патент описывает технологию, которая делает изображения на дисплеях более четкими.

Последний патент, который является частью иска, имеет отношение к технологии, повышает скорость передачи данных Wi-Fi на телевизорах.

В LG утверждают, что большинство телевизоров, в которых Hisense незаконно использовала технологии южнокорейской компании, проданы на американском рынке. Отмечается, что до суда компании «многократно» вели переговоры, но безрезультатно.