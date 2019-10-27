LG может спроектировать складной телевизор-гармошку

Ресурс LetsGoDigital обнаружил патентную документацию южнокорейской компании LG Electronics на весьма любопытную разработку — складной телевизор с гибким дисплеем.

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Как можно видеть на изображениях, конструкция панели предусматривает складывание экрана подобно гармошке. В частности, дисплей будет изгибаться через равные интервалы в пяти местах.

Крайние секции в разложенном состоянии могут быть расположены под некоторым углом к центральной части. В результате, получится некое подобие изогнутой панели, что усилит эффект погружения для зрителей.

Устройство имеет соотношение сторон 21:9. Таким образом, телевизор идеально подойдёт для просмотра фильмов.

В боковых частях предусмотрены специальные жёсткие элементы, которые выполняют функции подставки. Кроме того, они выступают в качестве акустических модулей для передачи звука.

О сроках возможного появления телевизоров с описанной конструкцией на коммерческом рынке ничего не сообщается.