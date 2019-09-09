LG готовит смартфон с большим гибким дисплеем

Компания LG размышляет над новым смартфоном, оснащенным гибким дисплеем. Рендеры необычного сотового аппарата представил ресурс LetsGoDigital.

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Отмечается, что информация об устройстве опубликована на сайте Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPRIS). Компания LG подала патентную заявку на дизайн смартфона в октябре прошлого года.

Как можно видеть на иллюстрациях, LG проектирует аппарат с огромным гибким дисплеем. Эта панель сможет дважды вращать основную часть корпуса с электронными компонентами.

Таким образом, речь, по сути, идет о гибриде смартфона и планшетного компьютера. Развернув экран, пользователи получат в свое распоряжение большую сенсорную панель.

Необычный аппарат будет функционировать под управлением операционной системы Android. Пока не совсем ясно, как планируется реализовать систему камер.

Впрочем, на текущий момент описанный гаджет существует только на бумаге. О планах по выпуску коммерческой версии такого смартфона ничего не сообщается.