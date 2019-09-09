0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

LG готовит смартфон с большим гибким дисплеем

LG готовит смартфон с большим гибким дисплеем

Компания LG размышляет над новым смартфоном, оснащенным гибким дисплеем. Рендеры необычного сотового аппарата представил ресурс LetsGoDigital.

Читайте также: Появились фото гибкого смартфона LG

Отмечается, что информация об устройстве опубликована на сайте Корейского ведомства интеллектуальной собственности (KIPRIS). Компания LG подала патентную заявку на дизайн смартфона в октябре прошлого года.

Как можно видеть на иллюстрациях, LG проектирует аппарат с огромным гибким дисплеем. Эта панель сможет дважды вращать основную часть корпуса с электронными компонентами.

Таким образом, речь, по сути, идет о гибриде смартфона и планшетного компьютера. Развернув экран, пользователи получат в свое распоряжение большую сенсорную панель.

Необычный аппарат будет функционировать под управлением операционной системы Android. Пока не совсем ясно, как планируется реализовать систему камер.

Впрочем, на текущий момент описанный гаджет существует только на бумаге. О планах по выпуску коммерческой версии такого смартфона ничего не сообщается.

По материалам GSMimfo
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.