Инженеры научились печатать дисплеи на 3D-принтере (фото)

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Корейские инженеры научились печатать OLED-экраны на 3D-принтере.
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Преимущества такого способа производства в возможности создавать дисплеи не только любого размера, но и формы.
Главной фишкой технологии станет печать OLED-экранов произвольной формы. В качестве примера приводятся напечатанные панели в форме стакана, лампочки и даже кисти руки, сообщает Wiley Online Library.
После того как экраны будут напечатаны с помощью 3D-принтера, их можно использовать для создания цветных дисплеев смартфонов, планшетов, ноутбуков и другой техники.
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