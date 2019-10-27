В Китае презентовали смартфон-гармошку, который сгибается в разные стороны (видео)

Китайская компания TCL представила прототип смартфона с гибким экраном. Он складывается либо вдвое, либо, как гармошка.

Об этом сообщает CNET.

Пока компания не намерена выпускать серийную версию устройства.

Целью компании TCL была демонстрация концепции, а также базовых технологий, таких как петли и гибкий экран. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.