В Китае презентовали смартфон-гармошку, который сгибается в разные стороны (видео)

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Китайская компания TCL представила прототип смартфона с гибким экраном. Он складывается либо вдвое, либо, как гармошка.
Об этом сообщает CNET.
Пока компания не намерена выпускать серийную версию устройства.
Целью компании TCL была демонстрация концепции, а также базовых технологий, таких как петли и гибкий экран. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.
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