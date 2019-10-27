Маркарова рассказала о планах по ПриватБанку и договоренностях с МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Предполагаемая программа будет рассчитана на три года.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.
Читайте также: Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы
Кроме того, по словам министра, что касается ПриватБанка, то банк сначала будут развивать, а потом выставят на продажу.
«Любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют нашим стратегическим планам, как в долговом, так и в банковском направлениях», — сказала Маркарова.
«По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации», – добавила она.
В свою очередь, существующая программа с МВФ должна была действовать до формирования нового правительства.
Однако парламентские выборы провели досрочно, а это повлекло за собой формирование нового Кабмина. Из-за этого и появилась потребность в новых переговорах.
«Все страны, которые пользовались программами МВФ, проходили путь реформ и выходили на такой уровень экономического развития, на котором уже не нуждались программ МВФ. Мы прорабатываем проект меморандума. Движемся быстро», – рассказала Маркарова.
Также она выразила намерение, «чтобы эта программа была последней нашей программой с МВФ в положительном смысле этого слова».
По ее словам, в будущем страна сможет обойтись без дешевых кредитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на электроэнергию для населения и бизнеса должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУ9 ч. назад - 1066 18
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street Journal10 ч. назад - 2431 13
Число клиентов monobank превысило 1,5 млн человек13 ч. назад - 1505 6
Как предполагают передавать земельные участки совладельцам многоквартирных домовВчера, 21:01 - 3752 4
РФ назвала условие для продления транзита газаОколо часа назад - 353 3
Ryanair распродает 100 тысяч билетов от 10 евро10 ч. назад - 3764
МВФ отложил предоставление кредита Украине - The Wall Street Journal10 ч. назад - 2431 13
В Раде предлагают запретить продажу новых квартир до регистрации в спецреестре13 ч. назад - 1909 3
Украинский банк вошел в топ крупнейших мировых банков-эквайеров6 ч. назад - 1667
С сегодняшнего дня НБУ снял ограничения на сумму покупки валюты11 ч. назад - 1558
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2009
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2976
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1862
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2793 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 3219