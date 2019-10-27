Маркарова рассказала о планах по ПриватБанку и договоренностях с МВФ

Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Предполагаемая программа будет рассчитана на три года.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Читайте также: Маркарова рассказала, почему нельзя снижать тарифы

Кроме того, по словам министра, что касается ПриватБанка, то банк сначала будут развивать, а потом выставят на продажу.

«Любые обратные движения с ПриватБанком не соответствуют нашим стратегическим планам, как в долговом, так и в банковском направлениях», — сказала Маркарова.

«По банку у нас четкая стратегия: мы его развиваем как государственный банк, минимизируем потери государства от докапитализации и в будущем возвращаем путем прозрачной приватизации», – добавила она.

В свою очередь, существующая программа с МВФ должна была действовать до формирования нового правительства.

Однако парламентские выборы провели досрочно, а это повлекло за собой формирование нового Кабмина. Из-за этого и появилась потребность в новых переговорах.

«Все страны, которые пользовались программами МВФ, проходили путь реформ и выходили на такой уровень экономического развития, на котором уже не нуждались программ МВФ. Мы прорабатываем проект меморандума. Движемся быстро», – рассказала Маркарова.

Также она выразила намерение, «чтобы эта программа была последней нашей программой с МВФ в положительном смысле этого слова».

По ее словам, в будущем страна сможет обойтись без дешевых кредитов.