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Coca-Cola задействует блокчейн для отслеживания цепей поставок

Coca-Cola задействует блокчейн для отслеживания цепей поставок

Компания Coke One North America (CONA), предоставляющая IT-платформу для бутилировщиков Coca-Cola в Северной Америке, задействует блокчейн для контроля за цепями поставок.

Об этом сообщает Business Insider.

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Внедрением блокчейна CONA займется в партнерстве с немецким производителем ПО SAP. Ожидается, что технология ускорит взаимодействие бутилировщиков продукции, согласование заявок и удешевит весь процесс.

С помощью блокчейна CONA рассчитывает сократить время согласования заявок с 50 до нескольких дней. Наличие такого реестра внутри компании позволит прозрачно в реальном времени отслеживать транзакции, осуществляемые в более чем 70 филиалах.

В настоящее время проект находится на стадии тестирования. Все участвующие в нём филиалы Coca-Cola Company ведут учёт транзакций в логистических цепях с помощью блокчейна с ограниченным доступом. В компании надеются, что в перспективе к программе удастся подключить таких партнёров, как Target и Walmart.

По материалам Business Insider
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