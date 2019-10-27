0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Премьер объяснил, почему средства от продажи земли не являются доходной частью бюджета

Премьер объяснил, почему средства от продажи земли не являются доходной частью бюджета

Средства, которые могут быть получены в результате возможного запуска рынка земли, не входят в доходную часть проекта Государственного бюджета на следующий год.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации журналистам подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020.

Читайте также: Советник премьера прогнозирует цену земли в Украине

«Доходы или средства, поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета», – сказал глава правительства.

Он напомнил, что доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно, а не единоразово, как, например, от продажи земли.

“Идея рынка земли состоит не в том, чтобы заработать для государства много денег от продажи. Идея рынка земли состоит в том, чтобы создать цивилизованные отношения вокруг земли. Сейчас рынок земли и так есть, но он серый. На нем зарабатывают юристы и преимущественно нечестные на руку дельцы. А мы хотим, чтобы украинец не был связан по рукам и ногам, и мог свободно распоряжаться своей собственностью”, – добавил премьер.

В то же время Гончарук отметил, что средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования.

По материалам AgroPolit.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.