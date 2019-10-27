Премьер объяснил, почему средства от продажи земли не являются доходной частью бюджета

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Средства, которые могут быть получены в результате возможного запуска рынка земли, не входят в доходную часть проекта Государственного бюджета на следующий год.
Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации журналистам подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020.
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«Доходы или средства, поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета», – сказал глава правительства.
Он напомнил, что доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно, а не единоразово, как, например, от продажи земли.
“Идея рынка земли состоит не в том, чтобы заработать для государства много денег от продажи. Идея рынка земли состоит в том, чтобы создать цивилизованные отношения вокруг земли. Сейчас рынок земли и так есть, но он серый. На нем зарабатывают юристы и преимущественно нечестные на руку дельцы. А мы хотим, чтобы украинец не был связан по рукам и ногам, и мог свободно распоряжаться своей собственностью”, – добавил премьер.
В то же время Гончарук отметил, что средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования.
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