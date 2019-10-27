Налоговая сообщила, сколько ФЛП закрыли бизнес с начала года

По состоянию на начало октября 167 тысяч человек прекратили предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины в ответ на запрос.

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“По состоянию на 01.10.2019 общее количество физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность, по данным Отчета “О состоянии учета плательщиков”, – 167 тысяч человек”, – сообщили в налоговой службе.

При этом, согласно предоставленным данным, в 2018 году предпринимательскую деятельность прекратили 196 тысяч человек.

Ранее Finance.ua сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении благоприятных условий ведения бизнеса физических лиц-предпринимателей, предусматривающий установление запрета на проверки ФЛП.