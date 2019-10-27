Гончарук опроверг информацию о замороженной программе сотрудничества с МВФ

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества заморожены.
Об этом он заявил во время презентации проекта бюджета-2020.
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“Коллеги из МВФ хотят быть уверены, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые потеряны и потрачены украинским налогоплательщиками для решения ситуаций с проблемными банками. Поэтому и эта работа там также ведется в достаточной мере. слухи о том, что программа заморожена и МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры продолжаются, мы каждый день на телефоне с нашими коллегами”, – сказал Гончарук.
Ранее Finance.ua сообщал, что в The Wall Street Journal заявили об отсрочке финансовой помощи от МВФ ввиду беспокойства, что Президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из “разграбленных банков”.
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