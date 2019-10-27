0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

Гончарук опроверг информацию о замороженной программе сотрудничества с МВФ

Гончарук опроверг информацию о замороженной программе сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества заморожены.

Об этом он заявил во время презентации проекта бюджета-2020.

Читайте также: В Минэкономики оценили переговоры с МВФ

“Коллеги из МВФ хотят быть уверены, что Украина как государство будет делать все от нее зависящее, чтобы взыскать средства, которые потеряны и потрачены украинским налогоплательщиками для решения ситуаций с проблемными банками. Поэтому и эта работа там также ведется в достаточной мере. слухи о том, что программа заморожена и МВФ отказался – это просто манипуляции, которым не следует верить. Переговоры продолжаются, мы каждый день на телефоне с нашими коллегами”, – сказал Гончарук.

Ранее Finance.ua сообщал, что в The Wall Street Journal заявили об отсрочке финансовой помощи от МВФ ввиду беспокойства, что Президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из “разграбленных банков”.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.