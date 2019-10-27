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Исследователи создали квантовый чип, который повысит безопасность смартфонов

Исследователи создали квантовый чип, который повысит безопасность смартфонов

Исследователи из Технологического университета Наньянга (NTU) в Сингапуре разработали квантовый коммуникационный чип, который в 1000 раз меньше, чем современные квантовые установки.

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Чип, размером примерно 3 мм, использует квантовые алгоритмы связи для обеспечения повышенной безопасности по сравнению с существующими стандартами. Это достигается путем интеграции паролей в передаваемую информацию, образуя безопасный “квантовый ключ”. После получения информации она уничтожается вместе с ключом, что делает ее чрезвычайно безопасной формой связи.

Для него также требуется в 1000 раз меньше места, чем для современных систем квантовой связи, которые могут быть такими же большими, как холодильник, или даже занимать пространство целой комнаты.

Чип обеспечивает тот же уровень безопасности, что и квантовая технология, и исследователи предполагают, что он будет экономически эффективным и простым в изготовлении, поскольку в нем используются стандартные промышленные материалы, такие как кремний.

По материалам Комментарии
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