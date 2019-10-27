Фитнес-трекер Huawei Band 4 поступил в продажу в Украине (фото)

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В Украине стартовали продажи нового фитнес-трекера от Huawei — Huawei Band 4.
Об этом сообщили в пресс-службе Huawei в Украине. Доступны две модели фитнес-браслета – Huawei Band 4 и Huawei Band 4e.
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Новинки оснащены сенсорным OLED-дисплеем, при этом Band 4 получил диагональ 0,96 дюйма, а Band 4e – 0,5 дюйма. Huawei Band 4 доступен с гипоаллергенными ремешками в розовом, оранжевом и черном цветах.
Huawei Band 4е имеет специальную пряжку, поэтому его не обязательно носить на руке, девайс можно прикрепить к одежде или обуви.
Huawei Band 4 и Band 4e получили новые режимы для спорта. Band 4 поддерживает 9 спортивных режимов.
Кроме того, браслеты поддерживают функции интеллектуального обнаружения движения, мониторинга сна, поиска телефона с помощью Bluetooth и оповещения о полученных сообщениях и звонках.
Что касается автономности, Band 4 работает на одном заряде больше недели. При этом Band 4e нельзя не заряжать до 12 дней.
Обе новинки уже поступили в продажу. Huawei Band 4 оценен в 999 гривен, Huawei Band 4e можно приобрести за 499 гривен.
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