Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)

Компания Canalys провела исследование рынка смартфонов и выяснила, что впервые за два года продажи смартфонов в мире стали расти. Интересно, что важную роль в этом сыграли рекордные продажи Huawei.

Как пишет gsmarena.com, рекордные продажи Huawei показала на китайском рынке.

Китайская компания показала рост на 29%. Правда, за пределами Китая производитель показал негативную тенденцию по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

С июля по сентябрь 2019 года производители смартфонов продали 352,4 миллиона устройств. Это на процент больше, чем в этом промежутке в 2018 году. Как известно, с осени 2017 года продажи смартфонов показывают негативную тенденцию.

Huawei догоняет Samsung, однако пока не опередила ее. Южнокорейский производитель продал за этот промежуток 66,8 млн аппаратов. Поэтому эта компания остается лидером на рынке смартфонов, увеличив поставки смартфонов на 11%, по сравнению с прошлым годом.

Что касается Apple, то продажи ее аппаратов наоборот снизились – на 7%. Компания реализовала 43,5 млн аппаратов.