0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Украинцы в октябре купили в банках больше валюты, чем продали

Украинцы в октябре купили в банках больше валюты, чем продали

Украинцы в октябре купили через банковскую систему 1,505 миллиарда долларов.

Об этом сказано на сайте НБУ.

Покупка на 91,5 миллиона долларов превысила продажу.

Лучшие карты для валютообмена

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила ее продажу после того, как месяцем ранее – в сентябре – украинцы продали больше валюты.

С начала 2019 года, за январь-октябрь, показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки на 53,7 миллиона долларов.

Справка Finance.ua:

  • 30 октября Национальный банк отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами.
  • Прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.