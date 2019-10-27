Украинцы в октябре купили в банках больше валюты, чем продали

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Украинцы в октябре купили через банковскую систему 1,505 миллиарда долларов.
Об этом сказано на сайте НБУ.
Покупка на 91,5 миллиона долларов превысила продажу.
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила ее продажу после того, как месяцем ранее – в сентябре – украинцы продали больше валюты.
С начала 2019 года, за январь-октябрь, показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки на 53,7 миллиона долларов.
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