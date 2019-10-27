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Компания в США будет платить по $200 работникам, которые будут меньше пользоваться телефоном

Компания в США будет платить по $200 работникам, которые будут меньше пользоваться телефоном

Стартап Front из Сан-Франциско начал платить сотрудникам по $200 в месяц за сокращение экранного времени на смартфоне. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.

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Чтобы получить премию, сотруднику следует сократить экранное время на смартфоне до 14 часов в неделю и продержаться так месяц. В подтверждение этого нужно отправить скриншот в отдел кадров.

По словам гендиректора компании Матильды Коллин, цель этой задачи – помочь сотрудникам не отвлекаться на постоянные сообщения, а сосредоточиться на том, что действительно важно.

Коллин рассказала, что много лет не использует соцсети, мобильную электронную почту и другие приложения. По ее словам, это делает ее счастливее и дает больше свободы.

Гендиректор ожидает, что в челлендже примут участие около 70% сотрудников.

По данным Nielsen, в США взрослые в возрасте от 18 до 34 лет проводят в среднем по 2 часа 34 минуты в приложениях и в Интернете на своих смартфонах.

По материалам Mind
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