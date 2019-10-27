Самые востребованные профессии Украины (инфографика)

За сентябрь украинцы отправили 151 351 резюме на различные должности. В прошлом году этот показатель достиг отметки лишь в 95 198.

Об этом свидетельствует аналитика robota.ua .

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Самыми востребованными профессиями в 3 квартале этого года по Украине стали:

продавец-консультант. Этим специалистам предлагали зарплату в 8823 грн;

рабочие специальности в производстве – 13 544 грн;

бухгалтер – 11 342 грн;

шеф-повар и повар – 11 422 грн;

водитель – 20 867 грн;

продавец по телефону – 13 528 грн.

Неожиданно в этот список вошла и профессия грузчика, которая замкнула топ-10 с зарплатой в 9658 грн.

В городах-миллионниках Украины ожидаемая зарплата чаще превышала предлагаемую:

в Киеве ожидание составляло 20 496, а предложение – 15 024 грн;

в Одессе это соотношение составляло 15 632 грн и 13 362 грн;

во Львове – 13 663 грн и 12 742 грн;

в Днепре – 13 280 грн и 12 402 грн;

в Харькове – 13 146 грн и 12 340 грн.

Среди сфер, на которые чаще всего откликаются соискатели:

топ-менеджмент и директора – в среднем 3,17 отклика в день;

юристы, адвокаты, нотариусы – 2,88 отклика;

медиа, издательское дело – 1,71 отклика;

дизайн, графика, фото – 1,61 отклика.

Справка Finance.ua:

Согласно аналитике, во 2 квартале зарплаты десяти самых популярных профессий тотально отличались, зависимо от региона:

охраннику в Харькове предлагают 6315 грн, а в Ровно – 11 404 грн;

администратор в Херсоне получал зарплату 6250 грн, а в Закарпатье – 11 500 грн;