0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 179 0

Самые востребованные профессии Украины (инфографика)

Самые востребованные профессии Украины (инфографика)

За сентябрь украинцы отправили 151 351 резюме на различные должности. В прошлом году этот показатель достиг отметки лишь в 95 198.

Об этом свидетельствует аналитика robota.ua.

Читайте также: Зарплаты в Украине: ожидания и реальность

Самыми востребованными профессиями в 3 квартале этого года по Украине стали:

  • продавец-консультант. Этим специалистам предлагали зарплату в 8823 грн;
  • рабочие специальности в производстве – 13 544 грн;
  • бухгалтер – 11 342 грн;
  • шеф-повар и повар – 11 422 грн;
  • водитель – 20 867 грн;
  • продавец по телефону – 13 528 грн.

Неожиданно в этот список вошла и профессия грузчика, которая замкнула топ-10 с зарплатой в 9658 грн.

Бесплатный кредит до зарплаты

В городах-миллионниках Украины ожидаемая зарплата чаще превышала предлагаемую:

  • в Киеве ожидание составляло 20 496, а предложение – 15 024 грн;
  • в Одессе это соотношение составляло 15 632 грн и 13 362 грн;
  • во Львове – 13 663 грн и 12 742 грн;
  • в Днепре – 13 280 грн и 12 402 грн;
  • в Харькове – 13 146 грн и 12 340 грн.

Среди сфер, на которые чаще всего откликаются соискатели:

  • топ-менеджмент и директора – в среднем 3,17 отклика в день;
  • юристы, адвокаты, нотариусы – 2,88 отклика;
  • медиа, издательское дело – 1,71 отклика;
  • дизайн, графика, фото – 1,61 отклика.

Справка Finance.ua:

Согласно аналитике, во 2 квартале зарплаты десяти самых популярных профессий тотально отличались, зависимо от региона:

  • охраннику в Харькове предлагают 6315 грн, а в Ровно – 11 404 грн;
  • администратор в Херсоне получал зарплату 6250 грн, а в Закарпатье – 11 500 грн;
  • водителю в Ивано-Франковске платили 14 591 грн, а в Хмельницком – в 28 582 грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.