Самые востребованные профессии Украины (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За сентябрь украинцы отправили 151 351 резюме на различные должности. В прошлом году этот показатель достиг отметки лишь в 95 198.
Об этом свидетельствует аналитика robota.ua.
Читайте также: Зарплаты в Украине: ожидания и реальность
Самыми востребованными профессиями в 3 квартале этого года по Украине стали:
Неожиданно в этот список вошла и профессия грузчика, которая замкнула топ-10 с зарплатой в 9658 грн.
В городах-миллионниках Украины ожидаемая зарплата чаще превышала предлагаемую:
Среди сфер, на которые чаще всего откликаются соискатели:
Согласно аналитике, во 2 квартале зарплаты десяти самых популярных профессий тотально отличались, зависимо от региона:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам трижды повысят пенсииВчера, 14:02 - 26367 8
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовВчера, 22:38 - 22278 4
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)15 ч. назад - 394 4
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиарда11 ч. назад - 708 4
Смарт-«кирпич»: Samsung представила суперзащищенный телефон (фото)Вчера, 02:14 - 4688 3
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионер8 ч. назад - 28992 2
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовВчера, 22:38 - 22278 4
Покупка каких электромобилей наиболее рациональна17 ч. назад - 10094
Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине13 ч. назад - 1940
Без животных и детей: почему арендодатели перебирают квартирантамиВчера, 19:59 - 1733 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1863
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2703
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1681
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2574 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2934