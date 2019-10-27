"Укрзализныця" планирует сократить админперсонал на 50%

Член правления АО “Укрзализныця” Желько Марчек заявил, что в 2020 году “Укрзализныця” начнет сокращать административный персонал. По плану оптимизируют работников этой категории на 40-50%.

Об этом он рассказал в интервью для проекта “12 лиц стратегии Укрзализныци”, передает пресс-служба компании.

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“Продолжается работа с профильным министерством, правительством, Всемирным банком над программой постепенной оптимизации штата за ближайшие 3-5 лет. Имеем дорожную карту”, – отметил член правления.

Он заявил, что “Укрзализныця” будет избавляться от непрофильных активов. Стоит отметить, что член правления не уточнил, о каком точном количестве людей идет речь.

“Укрзализныця платит зарплату дроворубам, лесничим и танцорам. На балансе компании – сотни предприятий, связанных с железнодорожными перевозками. Это советское наследие заставляет нас платить коммунальные услуги и налог на землю. В то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10. Следовательно, от активов, которые не касаются путей, подвижного состава и средств связи нам придется избавиться”, – подчеркнул Марчек.

Однако, с продажей непрофильных активов и уменьшением численности работников должна существенно расти заработная плата основного производственного персонала. Также будут разработаны программы, чтобы привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.