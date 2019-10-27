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В Укрзализныце рассчитывают привлечь несколько миллиардов долларов от IPO

В Укрзализныце рассчитывают привлечь несколько миллиардов долларов от IPO

Укрзализныця планирует привлечь несколько миллиардов долларов от вывода компании на публичный рынок акций.

Об этом написал глава правления УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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IPO не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции. Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира”, – написал Кравцов.

Также глава УЗ подчеркнул, что именно Укрзализныця стала первой госкомпанией, которая делает реальные шаги к IPO.

“Старт IPO для нас – это признание результатов работы. И весьма показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций. Следовательно, из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO только ускорит процесс развития и сделает его необратимым”, – подчеркнул Кравцов.

По материалам Finance.UA
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