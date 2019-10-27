В Укрзализныце рассчитывают привлечь несколько миллиардов долларов от IPO

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Укрзализныця планирует привлечь несколько миллиардов долларов от вывода компании на публичный рынок акций.
Об этом написал глава правления УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
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“IPO не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции. Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира”, – написал Кравцов.
Также глава УЗ подчеркнул, что именно Укрзализныця стала первой госкомпанией, которая делает реальные шаги к IPO.
“Старт IPO для нас – это признание результатов работы. И весьма показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций. Следовательно, из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO только ускорит процесс развития и сделает его необратимым”, – подчеркнул Кравцов.
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