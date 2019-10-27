АМКУ разрешил Тигипко купить столичную «Арену-Сити»

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании T.A.S. Property Limited бизнесмена и политика Сергея Тигипко приобрести свыше 50% ООО «Арена-Сити» и ООО «КАН», сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение, как напоминают антимонопольщики, обеспечит ему более половины голосов в высшем органе управления обеих компаний.

В АМКУ отметили, что при рассмотрении заявлений проверили информацию в СМИ о приобретении в апреле 2019 года Тигипко киевского торгово-офисного центра «Арена-сити» у компании Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Участники концентраций опровергли эту информацию и заявили, что обратились в АМКУ по предварительному разрешению на приобретение компанией T.A.S. PROPERTY LIMITED доли в уставных капиталах ООО «Арена-сити» и ООО «КАН», то есть еще до совершения концентраций.

Кроме того, участники концентраций документально подтвердили, что продавцом доли ООО «Арена-сити» и ООО «КАН» является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Фирташа.

Отметим, что ООО «Арена-сити» было создано в 2005 году, а его собственниками является ООО «Эл Ай Инвестментс» (100%). Конечный бенефициар компании – Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал общества составляет 26,2 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Ранее бизнесмен Сергей Тигипко заявлял, что группа ТАС скупает активы из-за дешевизны.

В апреле сообщалось, что Тигипко купил у Фирташа ТЦ “Арена Сити” в Киеве.