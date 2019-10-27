АМКУ разрешил Тигипко купить столичную «Арену-Сити»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил компании T.A.S. Property Limited бизнесмена и политика Сергея Тигипко приобрести свыше 50% ООО «Арена-Сити» и ООО «КАН», сообщила пресс-служба ведомства. Такое решение, как напоминают антимонопольщики, обеспечит ему более половины голосов в высшем органе управления обеих компаний.
В АМКУ отметили, что при рассмотрении заявлений проверили информацию в СМИ о приобретении в апреле 2019 года Тигипко киевского торгово-офисного центра «Арена-сити» у компании Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.
Участники концентраций опровергли эту информацию и заявили, что обратились в АМКУ по предварительному разрешению на приобретение компанией T.A.S. PROPERTY LIMITED доли в уставных капиталах ООО «Арена-сити» и ООО «КАН», то есть еще до совершения концентраций.
Кроме того, участники концентраций документально подтвердили, что продавцом доли ООО «Арена-сити» и ООО «КАН» является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Фирташа.
Отметим, что ООО «Арена-сити» было создано в 2005 году, а его собственниками является ООО «Эл Ай Инвестментс» (100%). Конечный бенефициар компании – Николай Ковальчук. Зарегистрированный капитал общества составляет 26,2 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 1161 9
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"Вчера, 12:30 - 1050 8
Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работуПозавчера, 19:02 - 2044 7
Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в УкраинуВчера, 20:03 - 1120 5
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2436 4
У кого больше всего выросли пенсии в третьем кварталеВчера, 12:01 - 4112 3
Рейтинг самых богатых украинцевВчера, 13:00 - 2898 2
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2436 4
Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные гражданеВчера, 14:01 - 2001
Курс наличного доллараВчера, 12:30 - 1972
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1641
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2482
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1529
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2390 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2765