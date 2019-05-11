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Группа ТАС скупает активы из-за дешевизны - Тигипко

Группа ТАС скупает активы из-за дешевизны - Тигипко

Група ТАС сейчас скупает активы из-за их дешевизны и продолжит это делать, если ВВП Украины будет расти нынешними темпами.

Об этом украинский бизнесмен Сергей Тигипко заявил в Киеве в ходе Международной инвестиционной конференции, организованной компанией Concorde Capital.

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“Начиная с 2014 года, мы много инвестируем. Покупали страховые, заводы, банки, недвижимость, и… если все останется так как сейчас, то мы и дальше продолжим скупать активы. Под “как сейчас” я имею в виду в первую очередь рост ВВП. 2,2% роста – это как раз о том, что активы будут дешевыми. Почему мы покупаем? Потому что все дешево. Рынки сошли с ума. То, что нужно строить за сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за $4-5 млн”, – отметил он.

Тигипко добавил, что группа ТАС инвестирует в финансовый сектор, сельское хозяйство, машиностроение.

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“Во всех секторах есть возможность неплохо заработать. Минимум 15% на исторически проинвестированный доллар мы сегодня получаем даже при том уровне девальвации, скажем, в том же финансовом секторе, который произошел”, – сказал он.

Бизнесмен добавил, что если рост ВВП Украины ускорится до 5-7%, цены на все вырастут и группа выставит часть активов на продажу.

По материалам НВ
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