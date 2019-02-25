Группа ТАС за 2018 год получила 2,8 млрд грн прибыли - Тигипко

Больше всего прибыли для группы ТАС в 2018 году принес финансовый бизнес, сказал ее основатель и основной акционер Сергей Тигипко.

“За 2018 год вся группа ТАС получила 2,8 млрд грн прибыли. Из них финансовый сектор – 1,5 млрд грн, агро – 720 млн, промышленность – 391 млн. А в 2017-м в направлении “промышленность” была прибыль в 190 млн”, – отметил он.

По словам Тигипко, его группа покупает “предприятия, которые не особо кому-то интересны, и делает их достаточно прибыльными.

“Спиться у бассейна мы всегда успеем. Это не привлекает. Я не рантье, мне интересно что-то создавать, получать удовольствие от дела”, – сказал бизнесмен.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В нее, в частности, входят ТАСкомбанк, Универсал Банк, ПАО “Днепровагонмаш”, ОАО “Кременчугский сталелитейный завод”.