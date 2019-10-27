Проминвестбанк сменил убыток на прибыль в 1 млрд грн

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Чистая прибыль Проминвестбанка за январь-сентябрь 2019 года составила 1,096 млрд грн, тогда как за тот же период 2018 года чистый убыток банка составил 108,26 млн грн.
Об этом сообщается в квартальной отчетности на сайте банка.
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Согласно отчету, чистая прибыль за третий квартал выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6% с 297,295 млн грн до 370,452 млн грн.
При этом активы банка за 9 месяцев этого года сократились на 41% до 8,147 млрд грн.
Также уменьшился кредитный портфель банка на 42,8% до 4,965 млрд грн.
Уставный капитал банка сохранился на том же уровне – 50,918 млрд грн.
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99,7% акций Проминвестбанка с 2008 года владеет российский ВЭБ.
По данным Нацбанка, на 1 июля этого года Проминвестбанк занимает десятое место по размеру активов из 76 действовавших банков.
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