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Вступил в силу Закон о материальной ответственности военных

Вступил в силу Закон о материальной ответственности военных

31 октября вступил в силу Закон № 160-IX «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, нанесенный государству».

Он был официально опубликован в газете «Голос України» 30 октября.

В Законе определены условия наступления полной и повышенной материальной ответственности, механизм установление размера нанесенного ущерба и порядок его возмещения, а также порядок взыскания сумм нанесенного ущерба.

Привлечения к материальной ответственности:

  • наличие ущерба;
  • противоправное поведение лица в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением им обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

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  • причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом;
  • вина лица в задании ущерба.

Отмечается, что привлечение лица к материальной ответственности за нанесенный ущерб не освобождает его от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Лицо смогут привлечь к материальной ответственности в течение 1 года со дня выявления причиненного ущерба.

Справка Finance.ua:

  • Депутаты ВР предлагают ввести дифференцированную шкалу военного сбора. Его размер будет зависеть от уровня среднемесячного дохода граждан.
По материалам Finance.UA
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