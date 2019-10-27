Вступил в силу Закон о материальной ответственности военных

31 октября вступил в силу Закон № 160-IX «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, нанесенный государству».

Он был официально опубликован в газете «Голос України» 30 октября.

В Законе определены условия наступления полной и повышенной материальной ответственности, механизм установление размера нанесенного ущерба и порядок его возмещения, а также порядок взыскания сумм нанесенного ущерба.

Привлечения к материальной ответственности:

наличие ущерба;

противоправное поведение лица в связи с неисполнением или ненадлежащим выполнением им обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом;

вина лица в задании ущерба.

Отмечается, что привлечение лица к материальной ответственности за нанесенный ущерб не освобождает его от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Лицо смогут привлечь к материальной ответственности в течение 1 года со дня выявления причиненного ущерба.

Справка Finance.ua: