Вступил в силу Закон о материальной ответственности военных

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31 октября вступил в силу Закон № 160-IX «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, нанесенный государству».
Он был официально опубликован в газете «Голос України» 30 октября.
В Законе определены условия наступления полной и повышенной материальной ответственности, механизм установление размера нанесенного ущерба и порядок его возмещения, а также порядок взыскания сумм нанесенного ущерба.
Привлечения к материальной ответственности:
Отмечается, что привлечение лица к материальной ответственности за нанесенный ущерб не освобождает его от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
Лицо смогут привлечь к материальной ответственности в течение 1 года со дня выявления причиненного ущерба.
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