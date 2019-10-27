В Минфине уверяют, что в 2020 году налоги не вырастут

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство не планирует повышать с нового года налоги в Украине, несмотря на то, что ранее власти анонсировали ужесточение условий по оформлению субсидий.
Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
Читайте также: В Минфине поддерживают идею уменьшения налогов на зарплату
По словам Маркаровой, в 2020 году повышение налогов украинцам не грозит. Это не предусмотрено госбюджетом на следующий год и сам проект построен на базе действующей налоговой системы.
“Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышение налогов ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми”, — отметила министр.
Чиновница добавила, что при экономическом росте можно будет говорить о снижении налогов, в первую очередь тех, которые приходятся на заработную плату.
Ранее Finance.ua сообщал, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил несколько налоговых изменений, среди которых – отмена ЕСВ (единого социального взноса).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбораВчера, 12:03 - 8614 11
В Украине намерены повысить лимиты для ФЛПВчера, 11:04 - 2319 7
Рада запретила вырубку леса на склонах КарпатВчера, 15:46 - 905 5
В Украине отменено ограничение на покупку иностранной валютыВчера, 10:04 - 3704 5
Рада рассчитывает узаконить криптомайнинг уже в этом году24.10.2019, 13:40 - 436 4
Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбораВчера, 12:03 - 8614 11
В Украине отменено ограничение на покупку иностранной валютыВчера, 10:04 - 3704 5
Более 29 тысяч украинцев перенесли мобильные номераВчера, 14:11 - 2857
В Украине намерены повысить лимиты для ФЛПВчера, 11:04 - 2319 7
На дорогах Киева ограничат скоростьВчера, 15:01 - 1999 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1532
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2354
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1458
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2319 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2687