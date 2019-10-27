В Минфине уверяют, что в 2020 году налоги не вырастут

Правительство не планирует повышать с нового года налоги в Украине, несмотря на то, что ранее власти анонсировали ужесточение условий по оформлению субсидий.

Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

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По словам Маркаровой, в 2020 году повышение налогов украинцам не грозит. Это не предусмотрено госбюджетом на следующий год и сам проект построен на базе действующей налоговой системы.

“Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышение налогов ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми”, — отметила министр.

Чиновница добавила, что при экономическом росте можно будет говорить о снижении налогов, в первую очередь тех, которые приходятся на заработную плату.

Ранее Finance.ua сообщал, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил несколько налоговых изменений, среди которых – отмена ЕСВ (единого социального взноса).