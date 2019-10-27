Зеленский призвал инвестировать в небольшие города

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Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины вкладывать в развитие небольших населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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“Наша идея – начать развитие с Мариуполя. Именно поэтому инвестиционный форум проходит здесь, на востоке Украины. Город, который когда-то освобождали, может стать действительно европейским”, – подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил Международную финансовую корпорацию за реализацию транспортного проекта в Мариуполе.
Он выразил надежду, что подобные проекты появятся в других городах Украины. “Мы благодарны Всемирному банку и Международной финансовой корпорации за помощь с выполнением реформ. Вы видели, сколько законопроектов уже проголосовано. Теперь начинаем имплементацию”, – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что готов защитить инвестиции и призвал вкладывать в развитие небольших населенных пунктов. “В частности, нужны инвестиции в строительство новых школ, больниц, дорог и мостов”, – подытожил президент.
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