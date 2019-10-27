Как бизнес-сообщество оценивает инвестклимат в Украине - опрос

88% инвесторов прогнозируют рост доходов своих компаний в 2019 году, 65% увеличивают инвестиции в Украину и 64% отмечают улучшение инвестиционного климата.

Американская торговая палата в Украине совместно с компанией-членом Палаты Citi Ukraine представила результаты опроса относительно бизнес-климата в Украине.

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82% планируют расширить свой бизнес в Украине в ближайшие 5 лет.

Наиболее привлекательными составляющими ведения бизнеса в Украине стали:

• таланты – 51% респондентов,

• умеренные расходы на оплату труда – 51%,

• значительный доступ к европейскому рынку – 44%.

84% опрошенных считают, что органы государственной власти Украины декларируют намерение в ближайшие 5 лет продолжать открывать рынок для иностранных инвестиций.

Среди отраслей самыми привлекательными инвесторы назвали:

• сельское хозяйство – 85%,

• ІТ – 73%,

• энергетика и возобновляемые источники энергии – 45%.

Препятствиями для ведения украинского бизнеса респонденты считают:

• суды – 74% опрошенных,

• налоговые органы – 51%,

• правоохранительные органы – 48%.

«Бизнес-сообщество выражает сдержанный оптимизм в отношении нового инвестиционного климата в Украине – 82% компаний-членов Американской торговой палаты в Украине планируют расширить свой бизнес в Украине. Украинская власть должна сфокусироваться на дальнейшем развитии этих направлений, существует обеспокоенность, что новое законодательство может препятствовать их дальнейшему росту», – прокомментировал результаты опроса Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.