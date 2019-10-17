Гончарук назвал условие для роста экономики на 40%

Экономика Украины вырастет на 40%, если избавится от коррупции и будет проводить реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе.

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По его словам, рост ВВП на 40% является “целью, а не прогнозом”, которого возможно достичь при условиях проведения огромного количества реформ.

“40% – это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз – это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель – это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы. Никаких 40% роста не будет, если Украина не будет реформироваться, избавляться от коррупции, если суды не станут честными, если не прекратится давление на бизнес”, – сказал он.

Гончарук добавил, что для роста экономики необходимо “тяжело работать всей страной”.

“Мы как правительство продолжаем настаивать на том, что эти цели остаются абсолютно реалистичными, но для этого необходимо тяжело работать всей страной”, – заявил премьер-министр, отметив, что прогнозы постоянно корректируются.