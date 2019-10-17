0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

Гончарук назвал условие для роста экономики на 40%

Гончарук назвал условие для роста экономики на 40%

Экономика Украины вырастет на 40%, если избавится от коррупции и будет проводить реформы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Читайте также: Цель Кабмина – 40% роста экономики в течение следующих 5 лет – Маркарова

По его словам, рост ВВП на 40% является “целью, а не прогнозом”, которого возможно достичь при условиях проведения огромного количества реформ.

“40% – это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет… Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз – это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель – это то, чего бы хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы. Никаких 40% роста не будет, если Украина не будет реформироваться, избавляться от коррупции, если суды не станут честными, если не прекратится давление на бизнес”, – сказал он.

Гончарук добавил, что для роста экономики необходимо “тяжело работать всей страной”.

“Мы как правительство продолжаем настаивать на том, что эти цели остаются абсолютно реалистичными, но для этого необходимо тяжело работать всей страной”, – заявил премьер-министр, отметив, что прогнозы постоянно корректируются.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.