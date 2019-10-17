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Цель Кабмина - 40% роста экономики в течение следующих 5 лет - Макарова

Цель Кабмина - 40% роста экономики в течение следующих 5 лет - Макарова

Источником для роста экономики в течение следующих пяти лет станут рынок земли, приватизация, дерегуляция и развитие инфраструктуры.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Факторы, которые сделают возможным рост экономики на 40% в течение ближайших 5 лет.

Приватизация, ведь крупной приватизации со времен «Криворожстали» в Украине не было. Уже определен 21 объект к приватизации, и Кабмин работает над расширением этого перечня.

Инвестиции в инфраструктуру она назвала мультипликатором роста экономики. Минфин ставит себе целью развитие торговли и стремится сделать Украину производственным хабом, куда инвестируют для того, чтобы экспортировать из Украины.

Относительно сотрудничества с МВФ. Маркарова отметила, что нам важно находиться в программе. Потому что, в первую очередь, это сигнал для инвесторов, для бизнеса. Пребывание в программе позволяет нам выходить на международный рынок с размещениями. А это хороший сигнал для инвесторов. Для того чтобы за два-три года мы максимально уменьшили долг в соотношении с ВВП и максимально уменьшили зависимость от долга.

Карты для хранения денег

Усиление гривны. По словам Макаровой, текущее усиление гривны не случайное и не краткосрочное. Для Украины это будет означать сокращение расходов на валютную часть государственного долга.

Справка Finance.ua

  • Правительство представило прогноз курса гривны на 2020-2022 годы. По прогнозам курс гривны к доллару США:
  • 24,8 грн за доллар США на 2020 год,
  • 23,9 грн в 2021 году,
  • 24,2 грн в 2022 году.
По материалам Finance.UA
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