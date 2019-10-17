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В Минфине планируют усовершенствовать законодательство в сфере использования кассовых аппаратов

В Минфине планируют усовершенствовать законодательство в сфере использования кассовых аппаратов

Министерство финансов Украины создало рабочую группу, которая должна усовершенствовать действующие нормативные акты в соответствии с требованиями принятых Верховной Радой законов об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Рабочую группу возглавил заместитель министра финансов Павел Ходаковский. В нее также вошли представители Нацбанка, налоговой, общественных организаций и бизнеса.

«Первоочередная задача, стоящая перед участниками рабочей группы — подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов на выполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг», — сообщили в Минфине.

По материалам hromadske.tv
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