В Минфине планируют усовершенствовать законодательство в сфере использования кассовых аппаратов

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Министерство финансов Украины создало рабочую группу, которая должна усовершенствовать действующие нормативные акты в соответствии с требованиями принятых Верховной Радой законов об обязательном использовании кассовых аппаратов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Рабочую группу возглавил заместитель министра финансов Павел Ходаковский. В нее также вошли представители Нацбанка, налоговой, общественных организаций и бизнеса.
«Первоочередная задача, стоящая перед участниками рабочей группы — подготовить проекты подзаконных нормативно-правовых актов на выполнение изменений в законодательство о применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг», — сообщили в Минфине.
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