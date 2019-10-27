0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Почему 1000 гривен не ввели раньше и как нововведение повлияет на экономику — эксперт

Почему 1000 гривен не ввели раньше и как нововведение повлияет на экономику — эксперт

Эксперт считает, что новая купюра — это не причина инфляции в Украине, а наоборот — ее следствие.

Почему такое нововведение решили сделать именно сейчас и окажет ли это какое-либо влияние на экономику, рассказывает Михаил Демкив, аналитик группы ICU.

Читайте также: В НБУ назвали три преимущества новой банкноты в 1000 грн

“С момента введения в оборот банкноты в 500 гривен в 2006 году, цены выросли в 5 раз, а размер средней зарплаты – в девять с половиной раз. Этому способствовали две волны девальвации в 2008-2009 и 2014-2015 годах”, – утверждает Демкив.

Эксперт считает, что раньше новая банкнота не появлялась по политическим причинам.

“Хотя рост цен очень хорошо видно на полках супермаркетов, политически не всегда целесообразно фиксировать снижение покупательной способности национальной валюты”, – считает Демкив и обращает внимание на текущий уровень инфляции, который существенно ниже показателей нескольких прошлых лет. Сейчас он находится на уровне 9,6%.

Напомним, 25 октября в Украине ввели в оборот новую купюру — 1000 гривен. Это самый высокий номинал нашей нацвалюты.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.