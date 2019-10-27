Почему 1000 гривен не ввели раньше и как нововведение повлияет на экономику — эксперт

Эксперт считает, что новая купюра — это не причина инфляции в Украине, а наоборот — ее следствие.

Почему такое нововведение решили сделать именно сейчас и окажет ли это какое-либо влияние на экономику, рассказывает Михаил Демкив, аналитик группы ICU.

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“С момента введения в оборот банкноты в 500 гривен в 2006 году, цены выросли в 5 раз, а размер средней зарплаты – в девять с половиной раз. Этому способствовали две волны девальвации в 2008-2009 и 2014-2015 годах”, – утверждает Демкив.

Эксперт считает, что раньше новая банкнота не появлялась по политическим причинам.

“Хотя рост цен очень хорошо видно на полках супермаркетов, политически не всегда целесообразно фиксировать снижение покупательной способности национальной валюты”, – считает Демкив и обращает внимание на текущий уровень инфляции, который существенно ниже показателей нескольких прошлых лет. Сейчас он находится на уровне 9,6%.

Напомним, 25 октября в Украине ввели в оборот новую купюру — 1000 гривен. Это самый высокий номинал нашей нацвалюты.