Сколько НБУ получил от банков-банкротов в этом году

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Национальный банк Украины за 9 месяцев 2019 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1 911,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Эта сумма в основном состоит из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества (активов).
Больше всего средств получено от реализации имущественных прав – 1 434,0 млн грн. Еще 232,8 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества.
Остальные средства от погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков составляют:
За самую высокую цену – 722,3 млн грн реализованы имущественные права, переданные ПАО “КБ “Надра” в залог НБУ.
Кроме того, за 9 месяцев 2019 года в полном объеме реализованы активы неплатежеспособных банков ПАО “Брокбизнесбанк”, ПАО “КБ “Даниэль” и ПАО “Автокразбанк”, которые были переданы им в залог НБУ. В целом от реализации активов этих банков Национальный банк получил 26 млн грн.
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