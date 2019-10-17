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Сколько НБУ получил от банков-банкротов в этом году

Сколько НБУ получил от банков-банкротов в этом году

Национальный банк Украины за 9 месяцев 2019 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1 911,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Эта сумма в основном состоит из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества (активов).

Больше всего средств получено от реализации имущественных прав – 1 434,0 млн грн. Еще 232,8 млн грн поступили от реализации недвижимого имущества.

Остальные средства от погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков составляют:

  • принятие ипотеки на баланс НБУ на сумму 214,8 млн грн;
  • списание за счет сформированного резерва на сумму 17,1 млн грн;
  • получение средств от погашения задолженности по заложенными НБУ кредитным договорам на сумму 13,1 млн грн.

За самую высокую цену – 722,3 млн грн реализованы имущественные права, переданные ПАО “КБ “Надра” в залог НБУ.

Кроме того, за 9 месяцев 2019 года в полном объеме реализованы активы неплатежеспособных банков ПАО “Брокбизнесбанк”, ПАО “КБ “Даниэль” и ПАО “Автокразбанк”, которые были переданы им в залог НБУ. В целом от реализации активов этих банков Национальный банк получил 26 млн грн.

По материалам Finance.UA
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