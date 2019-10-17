0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Volocopter показал прототип воздушного терминала для аэротакси (фото, видео)

Volocopter показал прототип воздушного терминала для аэротакси (фото, видео)

Немецкий стартап Volocopter — один из самых активных игроков в сфере городского воздушного транспорта — показал прототип терминала Voloport для своего 18-винтового аэротакси VoloCity.

Читайте также: Volocopter представила новейшую модель воздушного такси

Павильон представлен в рамках Intelligent Transport Systems World Congress в Сингапуре.

Тут стартап Volocopter в прошлом году открыл штаб-квартиру и до конца 2019 года надеется провести ряд тестовых полетов.

Создатели утверждают, что станция построена по модульному принципу, что позволяет возвести ее где угодно — на парковке, на крыше небоскреба, — а также без труда пристроить к имеющейся транспортной инфраструктуре — железнодорожному или автобусному вокзалу.

За час такой терминал сможет принять и обслужить от 10 до 15 рейсов, а за день — примерно 150.

Напомним, что, согласно проекту, электрическое аэротакси Volocopter будет способно покрывать до 30 км на одном заряде аккумулятора на скорости до 110 км/ч. На борт аппарат сможет взять двух человек — поначалу это будут пилот и пассажир, однако немногим погодя, когда компания получит от регулирующих органов разрешение на беспилотные полеты, в кабине будут присутствовать только два пассажира.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.