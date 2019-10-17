Volocopter показал прототип воздушного терминала для аэротакси (фото, видео)

Немецкий стартап Volocopter — один из самых активных игроков в сфере городского воздушного транспорта — показал прототип терминала Voloport для своего 18-винтового аэротакси VoloCity.

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Павильон представлен в рамках Intelligent Transport Systems World Congress в Сингапуре.

Тут стартап Volocopter в прошлом году открыл штаб-квартиру и до конца 2019 года надеется провести ряд тестовых полетов.

Создатели утверждают, что станция построена по модульному принципу, что позволяет возвести ее где угодно — на парковке, на крыше небоскреба, — а также без труда пристроить к имеющейся транспортной инфраструктуре — железнодорожному или автобусному вокзалу.

За час такой терминал сможет принять и обслужить от 10 до 15 рейсов, а за день — примерно 150.

Напомним, что, согласно проекту, электрическое аэротакси Volocopter будет способно покрывать до 30 км на одном заряде аккумулятора на скорости до 110 км/ч. На борт аппарат сможет взять двух человек — поначалу это будут пилот и пассажир, однако немногим погодя, когда компания получит от регулирующих органов разрешение на беспилотные полеты, в кабине будут присутствовать только два пассажира.