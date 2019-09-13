Volocopter представила новейшую модель воздушного такси

Немецкий разработчик городского воздушного такси Volocopter представил свою последнюю разработку под названием VoloCity.

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Самолет является четвертым этапом электрического такси компании “взлета и посадки” (eVTOL) и является первым, который соответствует новым стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности.

VoloCity может перевозить двух пассажиров на расстояние 35 км (22 мили) и имеет максимальную скорость 110 км / ч (68 миль в час). Такси приводится в движение 18 роторами и имеет низкий уровень шума при работе в городских районах.

В Volocopter рассказали, что VoloCity содержит изменения, внесенные после более чем 1000 тестовых полетов, проведенных на предыдущих поколениях Volocopter. Внесенные изменения включают балки ротора аэродинамической формы для повышения эффективности полета и новый стабилизатор.

“VoloCity – наш самый мощный Volocopter. Он разработан строго с учетом требований Urban Air Mobility и включает в себя все требования стандарта сертификации SC-VTOL, установленного EASA в июле”, – заявил Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter.

Volocopter также развивает сеть терминалов, так называемых “VoloPorts”, и разрабатывает способы интеграции своих воздушных такси в системы управления воздушным движением городов. Для достижения этой цели, компания, которая планирует эксплуатировать самолеты и инфраструктуру для флотов Volocopters, сотрудничает с такими фирмами, как оператор аэропорта Франкфурта Fraport.