0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Volocopter представила новейшую модель воздушного такси

Volocopter представила новейшую модель воздушного такси

Немецкий разработчик городского воздушного такси Volocopter представил свою последнюю разработку под названием VoloCity.

Читайте также: Разработчик аэротакси Volocopter получил 55 млн долларов от Geely

Самолет является четвертым этапом электрического такси компании “взлета и посадки” (eVTOL) и является первым, который соответствует новым стандартам Европейского агентства по авиационной безопасности.

VoloCity может перевозить двух пассажиров на расстояние 35 км (22 мили) и имеет максимальную скорость 110 км / ч (68 миль в час). Такси приводится в движение 18 роторами и имеет низкий уровень шума при работе в городских районах.

В Volocopter рассказали, что VoloCity содержит изменения, внесенные после более чем 1000 тестовых полетов, проведенных на предыдущих поколениях Volocopter. Внесенные изменения включают балки ротора аэродинамической формы для повышения эффективности полета и новый стабилизатор.

“VoloCity – наш самый мощный Volocopter. Он разработан строго с учетом требований Urban Air Mobility и включает в себя все требования стандарта сертификации SC-VTOL, установленного EASA в июле”, – заявил Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter.

Volocopter также развивает сеть терминалов, так называемых “VoloPorts”, и разрабатывает способы интеграции своих воздушных такси в системы управления воздушным движением городов. Для достижения этой цели, компания, которая планирует эксплуатировать самолеты и инфраструктуру для флотов Volocopters, сотрудничает с такими фирмами, как оператор аэропорта Франкфурта Fraport.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.