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Кличко сообщил, когда киевлянам включат отопление

Кличко сообщил, когда киевлянам включат отопление

Отопление в жилых домах в столице включат 25 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире “Радио Киев”.

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“На следующей неделе будет уже холодно. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней”, – сказал Кличко.

Однако, по словам мэра, город подготовлен к отопительному сезону, и столичные власти включат тепло в жилых домах уже 25 октября.

“В частности, коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей, и работы продолжаются. В наследство нам осталось более 20 тысяч километров теплосетей, требующих ремонта. Тем не менее, мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать, что порывов не будет, я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудование. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с “Нафтогазом”, то есть к отопительному сезону мы готовы”, – отметил Кличко.

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Напомним, чтобы отключиться от централизованного отопления, необходимо собрать следующие документы:

  • Заявление об отключении, составленное в произвольной форме, с указанием причины отключения, а также информация о намерении обустройства в здании систем индивидуального или автономного теплоснабжения.
  • К заявлению прилагается протокол собрания совладельцев многоквартирного дома и указываются лица, уполномоченные представлять интересы совладельцев.
  • Такое заявление передается на рассмотрение комиссии, которая должна рассмотреть ее на ближайшем заседании с участием заявителя или его уполномоченного представителя.
  • Решение в течение пяти рабочих дней передается в орган местного самоуправления, а его копия выдается заявителю.
По материалам Finance.UA
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