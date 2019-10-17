Кличко сообщил, когда киевлянам включат отопление

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Отопление в жилых домах в столице включат 25 октября.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире “Радио Киев”.
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“На следующей неделе будет уже холодно. И мы послезавтра запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления крупнейшая в Европе, и для того, чтобы начала работать на полную мощность, нам нужно около 10 дней”, – сказал Кличко.
Однако, по словам мэра, город подготовлен к отопительному сезону, и столичные власти включат тепло в жилых домах уже 25 октября.
“В частности, коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” уже заменило более 80 километров изношенных теплосетей, и работы продолжаются. В наследство нам осталось более 20 тысяч километров теплосетей, требующих ремонта. Тем не менее, мы делаем ремонты изношенных сетей. Гарантировать, что порывов не будет, я не могу, потому что в наследство такая система досталась, и мы делаем все, чтобы отремонтировать оборудование. Сейчас подписаны договоры на закупку газа с “Нафтогазом”, то есть к отопительному сезону мы готовы”, – отметил Кличко.
Напомним, чтобы отключиться от централизованного отопления, необходимо собрать следующие документы:
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