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Дубилет предлагает публиковать законы на сайте, а не в газетах

Дубилет предлагает публиковать законы на сайте, а не в газетах

Правительство подало в Верховную Раду законопроект, за которым закон будет вступать в действие без публикации в газетах «Голос України» или «Урядовий Кур‘єр».

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-блоге.

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«Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке», – пишет Дубилет.

Он также поделился историей, как этот проект был инициирован. По его словам, несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал – него был уже предусмотрен комплекс мероприятий.

«И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день! Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз», – заявил министр.

После того, как Рада примет этот закон, правительство будет обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух изданий.

По материалам Finance.UA
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