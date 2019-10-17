Дубилет планирует массово сократить количество работников Госаудитслужбы

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Кабинет Министров Украины планирует существенно реформировать Государственную аудиторскую службу Украины и сократить количество работников до 400.
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
“Мы планируем существенно реформировать этот орган. Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически)”, – написал Дубилет.
По его словам, сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты.
“К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400”, – отметил Дубилет.
Кроме того, Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.
“Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым”, – отметил Дубилет.
Он отмечает, что сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.
“Это дублирование надо убирать”, – добавил Дубилет.
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