Дубилет планирует массово сократить количество работников Госаудитслужбы

Кабинет Министров Украины планирует существенно реформировать Государственную аудиторскую службу Украины и сократить количество работников до 400.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

“Мы планируем существенно реформировать этот орган. Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически)”, – написал Дубилет.

По его словам, сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты.

“К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400”, – отметил Дубилет.

Кроме того, Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.

“Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым”, – отметил Дубилет.

Он отмечает, что сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

“Это дублирование надо убирать”, – добавил Дубилет.