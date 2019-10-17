SkyUp сделал провоз багажа за 1 грн на рейсах в Тбилиси

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SkyUp временно снизил багажный сбор за перевозку вещей до 23 кг для рейсов Харьков-Тбилиси до 1 грн в одну сторону, тогда как стандартный сбор составляет эквивалент 25 евро.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
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Предложение действует на билеты приобретенные 22, 23 и 24 октября на даты вылетов с 29 октября 2019 года до 28 марта 2020 года.
Как получить предложение:
“Таким образом, до предложенного тарифа без багажа (Basic – ручная кладь весом 7 кг) вы получаете одно место багажа весом до 23 кг за 1 грн. Для багажного тарифа (Standard или Flex – где уже включено 1 место багажа до 23 кг) вы получаете еще одно дополнительное место багажа весом до 23 кг за 1 грн”, – сообщают в компании.
В эту опцию также входит перевозка горнолыжного снаряжения, если в сумме с другими вещами, его вес не превышает 23 кг.
Стоимость билета Харьков – Тбилиси от 1 788 грн. Рейсы осуществляются по вторникам и средам.
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