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SkyUp сделал провоз багажа за 1 грн на рейсах в Тбилиси

SkyUp сделал провоз багажа за 1 грн на рейсах в Тбилиси

SkyUp временно снизил багажный сбор за перевозку вещей до 23 кг для рейсов Харьков-Тбилиси до 1 грн в одну сторону, тогда как стандартный сбор составляет эквивалент 25 евро.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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Предложение действует на билеты приобретенные 22, 23 и 24 октября на даты вылетов с 29 октября 2019 года до 28 марта 2020 года.

Как получить предложение:

  • при покупке билета выбрать тариф Basic / Standard / Flex,
  • ввести свои данные,
  • выбрать категорию «Багаж 23 кг» с пометкой «акция*».

“Таким образом, до предложенного тарифа без багажа (Basic – ручная кладь весом 7 кг) вы получаете одно место багажа весом до 23 кг за 1 грн. Для багажного тарифа (Standard или Flex – где уже включено 1 место багажа до 23 кг) вы получаете еще одно дополнительное место багажа весом до 23 кг за 1 грн”, – сообщают в компании.

В эту опцию также входит перевозка горнолыжного снаряжения, если в сумме с другими вещами, его вес не превышает 23 кг.

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Стоимость билета Харьков – Тбилиси от 1 788 грн. Рейсы осуществляются по вторникам и средам.

По материалам Finance.UA
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