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SkyUp открыла новые маршруты из Львова

SkyUp открыла новые маршруты из Львова

SkyUp сообщила об открытии новых маршрутов из Львова: в Прагу, Киев и Харьков.

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Львов – Киев.
График: после запуска рейсы будут осуществляться дважды в неделю – в четверг и воскресенье. Начиная с последней недели октября полететь в Киев можно будет еще в понедельник, а в ноябре добавятся еще рейсы по вторникам и пятницам. Таким образом, компания обеспечит полеты между этими двумя городами в любой день недели, кроме среды и субботы.
Стоимость: цена билета в одну сторону варьируется от 509 до 1010 грн.

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Львов – Харьков.
График: дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.
Стоимость: билеты в одну сторону обойдутся от 638 до 1457 грн.

Льовов – Прага.
График: дважды в неделю – каждый четверг и воскресенье.
Стоимость: от 1316 до 2011 грн в одну сторону.

Проверить цены и заказать билеты можно на сайте авиаперевозчика.

По материалам Finance.UA
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