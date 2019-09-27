SkyUp начинает летать из Львова в Париж

Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября запустит рейсы из Львова в Париж – аэропорт Бове.

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю – по средам и субботам.

Стоимость билета в один конец – от 1425 грн.

Справка Finance.ua

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году.