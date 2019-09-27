SkyUp начинает летать из Львова в Париж

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Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября запустит рейсы из Львова в Париж – аэропорт Бове.
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
Рейсы планируется осуществлять дважды в неделю – по средам и субботам.
Стоимость билета в один конец – от 1425 грн.
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