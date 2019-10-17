General Motors вложила $3 млрд в производство электромобилей (фото)

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В июне текущего года появилась информация, что американский автопроизводитель General Motors рассматривает возможность возродить бренд Hummer, сделав его полностью электрическим.
Об этом сообщает издание Reuters.
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В частности, руководство GM уже запланировало на конец 2021 года запуск новой сборочной линии на заводе Detroit-Hamtramck (Мичиган, США), на которой будут собирать исключительно премиальные электрические кроссоверы и пикапы. Новый проект получил внутреннее обозначение BT1, при этом компания рассчитывает инвестировать в него порядка $3 млрд.
Официальные лица компании отметили, что линия будет собирать электрические кроссоверы, пикапы и минивэны, не называя конкретных моделей.
GMC Sierra
При этом инсайдеры традиционно озвучивают более подробную информацию. По их данным, уже в 2021 году завод выпустит мелкосерийную партию пикапов, которые не будут относиться к основному бренду GM. В следующем году выйдет более мощная версия данной модели, а в 2023 году линия выпустит первый электрический кроссовер.
Проект электрического Hummer
Интересно, что по данным тех же инсайдеров проект возможной электрификации бренда Hummer максимально близок к утверждению. Дизайнеры компании уже предоставили руководству первые наброски того, как может выглядеть электрический Hummer.
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