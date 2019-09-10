General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозами

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В США началась глобальная отзывная кампания автомобилей, выпущенных концерном General Motors.
В сервисы отправят почти 3,5 миллиона машин, у которых обнаружили проблемы с тормозной системой.
Под отзыв попали пикапы и кроссоверы Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon, выпущенные в период с 2014 по 2018 год.
По словам производителя, автомобили, собранные позднее, безопасны.
Как пишет Reuters, неисправность уже стала причиной 113 аварий. При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) утверждает, что начала проверку еще в ноябре прошлого года, когда поступила информация о девяти авариях, в результате которых двое участников получили травмы.
Причина неисправности — в вакуумном насосе тормозной системы. Со временем он становится менее эффективным, и водителю приходится с большим усилием давить на педаль, чтобы автомобиль остановился. В результате, процесс торможения усложняется, а тормозной путь — увеличивается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 45867 11
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 1456 7
Кассовые аппараты и бизнес: что предусматривают изменения2 ч. назад - 731 4
Volkswagen захотел купить TeslaВчера, 00:38 - 22325 4
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 3122 4
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 4099 4
Межбанк: сегодня свое отыгрывал евроВчера, 18:30 - 3320
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 3122 4
Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в УкраинеВчера, 20:59 - 2006
Какие смартфоны покупают европейцы: топ-5 самых популярных брендовВчера, 22:09 - 1902
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце3 ч. назад - 128 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1277 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 501
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 906
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3970